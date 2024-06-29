Ворог завдав найбільш масованого удару по Дергачах з 2022 року (фото)

Про обстріл повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко, передає РЕДПОСТ.

«Сьогодні ворог завдав найбільш масованого удару по Дергачах з 2022 року», – повідомив він.

За оновленою інформацією, на місто було скинуто 4 авіабомби, ймовірно УМПБ Д-30. Двоє чоловіків, 68 та 75 років, отримали уламкові поранення і були госпіталізовані. Ще одна 71-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес, також постраждали домашні тварини.

Пошкоджено щонайменше 3 п'ятиповерхових, 2 двоповерхових та 20 приватних будинків, господарчі споруди, гаражний кооператив, автівки місцевих мешканців і одне з цивільних підприємств. Частково зруйновано лінії електропередач.

Наразі всі профільні служби та волонтери Дергачівського гуманітарного центру працюють на місці, допомагаючи усувати наслідки російських обстрілів.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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