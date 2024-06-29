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29.06.2024  21:21   Рита Парфенова

Ворог завдав найбільш масованого удару по Дергачах з 2022 року (фото)

29 червня близько 15:50 війська рф завдали авіаційний удар по центру м. Дергачі.

наслідки авіаудару по Дергачах
 
Про обстріл повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко, передає РЕДПОСТ.

«Сьогодні ворог завдав найбільш масованого удару по Дергачах з 2022 року», – повідомив він.

наслідки авіаудару по Дергачах

За оновленою інформацією, на місто було скинуто 4 авіабомби, ймовірно УМПБ Д-30. Двоє чоловіків, 68 та 75 років, отримали уламкові поранення і були госпіталізовані. Ще одна 71-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес, також постраждали домашні тварини.

наслідки авіаудару по Дергачах

Пошкоджено щонайменше 3 п'ятиповерхових, 2 двоповерхових та 20 приватних будинків, господарчі споруди, гаражний кооператив, автівки місцевих мешканців і одне з цивільних підприємств. Частково зруйновано лінії електропередач.

наслідки авіаудару по Дергачах

Наразі всі профільні служби та волонтери Дергачівського гуманітарного центру працюють на місці, допомагаючи усувати наслідки російських обстрілів.

наслідки авіаудару по Дергачах

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

наслідки авіаудару по Дергачах

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Раніше РЕДПОСТ писав, що вдень 29 червня окупанти обстріляли місто Дергачі Харківській області. Окупанти також завдали кілька ударів по Козачій Лопані, ймовірно, з артилерії.

 

наслідки авіаудару по Дергачах

наслідки авіаудару по Дергачах

наслідки авіаудару по Дергачах

наслідки авіаудару по Дергачах

 

Тэги:  каб, обстріл, харків, агрессия россии
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