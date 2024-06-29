29.06.2024 20:02 Рита Парфенова

Російські окупанти продовжуть атаки в районі Вовчанська, – Генштаб ЗСУ

Російський агресор продовжує атакувати на кількох напрямках, найактивніше на Покровському і Харківському. Українські захисники міцно тримають оборону.

Про це йдеться в оперативній інформації від Генерального штабу ЗСУ станом на 19.00 29 червня щодо російського вторгнення, повідомляє РЕДПОСТ.

На Харківському напрямку окупанти продовжують атаки в районі Вовчанська, де наразі намагаються покращити свої позиції, відбито вже вісім попередніх спроб. За сьогодні загарбники втратили 127 осіб вбитими та пораненими, а наші воїни знищили 26 БпЛА, бронемашину, артсистему, десять автомобілів та одиницю спецтехніки, пошкоджено дві гармати, чотири авто та дві одиниці спеціальної техніки, включаючи станцію РЕБ противника.

На Куп’янському напрямку окупанти дещо активізувалися в районах Стельмахівки і Синьківки, загальна кількість атак за сьогодні становить чотири.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківському напрямку від опівночі відбулося вісім бойових зіткнень у районі Вовчанська. Ворог зазнав поразки та підраховує втрати.