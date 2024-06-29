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29.06.2024  17:41   Рита Парфенова

Під Вовчанськом ворог підраховує втрати, – Генштаб ЗСУ

Загальна ситуація на обох напрямках наразі контрольована.

війна в україні
Фото ілюстроване

Про це йдеться в оперативній інформації від Генерального штабу ЗСУ станом на 16.00 29 червня щодо російського вторгнення, повідомляє РЕДПОСТ.

На Харківському напрямку від опівночі відбулося вісім бойових зіткнень у районі Вовчанська. Ворог зазнав поразки та підраховує втрати.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбивали три атаки противника. Дві з них, біля Стельмахівки та Синьківки, ще тривають.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 19 КАБів скинув ворог на населені пункти Харківщини з початку доби.

Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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