Під Вовчанськом ворог підраховує втрати, – Генштаб ЗСУ

Загальна ситуація на обох напрямках наразі контрольована.
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Про це йдеться в оперативній інформації від Генерального штабу ЗСУ станом на 16.00 29 червня щодо російського вторгнення, повідомляє РЕДПОСТ.
На Харківському напрямку від опівночі відбулося вісім бойових зіткнень у районі Вовчанська. Ворог зазнав поразки та підраховує втрати.
На Куп’янському напрямку Сили оборони відбивали три атаки противника. Дві з них, біля Стельмахівки та Синьківки, ще тривають.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 19 КАБів скинув ворог на населені пункти Харківщини з початку доби.
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Сьогодні важливими є чіткість, конкретність і прагматизм у справах. Навколишні шукатимуть свій інтерес, тому ясно формулюйте свої цілі та вигоди.
Вранці небо буде ясним, і таким воно залишатиметься протягом усього дня. Опадів не передбачається.
З 2016 року за рішенням ООН відзначається День тропіків.
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