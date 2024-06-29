29.06.2024 17:41 Рита Парфенова

Під Вовчанськом ворог підраховує втрати, – Генштаб ЗСУ

Загальна ситуація на обох напрямках наразі контрольована.



Фото ілюстроване

Про це йдеться в оперативній інформації від Генерального штабу ЗСУ станом на 16.00 29 червня щодо російського вторгнення, повідомляє РЕДПОСТ.

На Харківському напрямку від опівночі відбулося вісім бойових зіткнень у районі Вовчанська. Ворог зазнав поразки та підраховує втрати.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбивали три атаки противника. Дві з них, біля Стельмахівки та Синьківки, ще тривають.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що 19 КАБів скинув ворог на населені пункти Харківщини з початку доби.