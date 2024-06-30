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30.06.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 30 червня

Протягом дня небо залишатиметься безхмарним, погода буде ясною до пізнього вечора. Опадів не очікується.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

30 червня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 5–10 м/с.

Температура повітря вночі 17–19, вдень 29–31.

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Народні прикмети

  • багато роси рано-вранці – літо буде спекотним, а осінь пізньою;
  • на небі хмари мають жовтуватий відітнок до затяжної грози;
  • білі хмари пливуть проти вітру до негоди.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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