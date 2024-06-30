Прогноз погоди у Харкові на 30 червня

Протягом дня небо залишатиметься безхмарним, погода буде ясною до пізнього вечора. Опадів не очікується.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
30 червня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 5–10 м/с.
Температура повітря вночі 17–19, вдень 29–31.
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День не підходить для терплячої та посидючої роботи, можливі дратівливість та розсіяність. Краще уникати важливих рішень та великих покупок, приділивши більше часу позитивним емоціям та відпочинку.
Протягом дня небо залишатиметься безхмарним, погода буде ясною до пізнього вечора. Опадів не очікується.
З 2017 року з метою підвищення інформованості громадськості про небезпеку зіткнення з астероїдами відзначається Всесвітній день астероїда.
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