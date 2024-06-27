27.06.2024 16:45 Віталій Хінєвіч

Як сапери розміновують Харківську область

Вчора сапери ДСНС також доклали багато зусиль, аби звільнити деокуповане село Кам’янка від смертоносного російського вибухонебезпечного залізяччя.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Тамтешні мешканці, котрі потроху повертаються до своїх домівок, буквально «ходять по мінах». Щодня в тому селі піротехніки знаходять і знешкоджують велику кількість протипіхотних мін типу ПФМ «Пелюстка» різних модифікацій.

«Чи не на кожному кроці трапляються ВОГи та інші нерозірвані боєприпаси. Все це заховане, прикрите густою рослинністю та будівельним сміттям.

Тож сапери крок за кроком, метр за метром очищують територію, знаходять, ліквідують та знешкоджують будь-яку небезпеку. Ця робота вимагає великої пильності, уваги та обережності, оскільки будь-який неправильний рух може бути останнім...»,- йдеться у повідомленні.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники загасили пожежу після обстрілу у передмісті Харкова.