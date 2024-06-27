27.06.2024 16:34 Дмитро Колонєй

Сотні мешканців Харкова врятували життя собі та іншим від смертельної небезпеки

Комунальники Харкова порадили на що потрібно звернути увагу, аби уникнути трагедії.

Як повідомляє РЕДПОСТ , за минулий місяць до аварійно-диспетчерської служби Харківської міської філії «Газмережі» надійшло близько 700 викликів. Мешканці на запах газу у під’їзді багатоповерхових будинків.

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Частина із цих викликів спричинена накопиченням газу у закритих квартирах.

Це може призвести до вибуху. Тому, для безпеки мешканців, фахівці аварійної служби тимчасово припиняють розподіл газу в під’їзді до з’ясування причин та ліквідації витоку газу.

Як правило, газовики виявляють незакриті крани на газовому обладнанні без горіння. Таким чином метан активно накопичується у закритому приміщенні.

Коли ви виїжджаєте на певний час з дому, обов’язково перевіряйте, чи вимкнули газові прилади, а також закрийте крани перед газовим обладнанням, щоб не наразити на небезпеку своїх сусідів.