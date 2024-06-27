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27.06.2024  16:34   Дмитро Колонєй

Сотні мешканців Харкова врятували життя собі та іншим від смертельної небезпеки

Комунальники Харкова порадили на що потрібно звернути увагу, аби уникнути трагедії.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, за минулий місяць до аварійно-диспетчерської служби Харківської міської філії «Газмережі» надійшло близько 700 викликів. Мешканці  на запах газу у під’їзді багатоповерхових будинків. 
 
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Частина із цих викликів спричинена накопиченням газу у закритих квартирах. 
 
Це може призвести до вибуху. Тому, для безпеки мешканців, фахівці аварійної служби тимчасово припиняють розподіл газу в під’їзді до з’ясування причин та ліквідації витоку газу. 
 
Як правило, газовики виявляють незакриті крани на газовому обладнанні без горіння. Таким чином метан активно накопичується у закритому приміщенні. 
 
Коли ви виїжджаєте на певний час з дому, обов’язково перевіряйте, чи вимкнули газові прилади, а також закрийте крани перед газовим обладнанням, щоб не наразити на небезпеку своїх сусідів. 
 
 
Тэги:  поради, вибух, харків, газ, пожежа
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