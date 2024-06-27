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27.06.2024  16:18   

Обстріл Харкова: ворог вдарив по району житлової забудови

Мер Харкова Ігор Терехов уточнив інофрмацію по місцю удару.


Обстріл Харкова: ворог вдарив по району житлової забудови

Як повідмоляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що за уточненою інформацією постраждали не корпуси навчального закладу, а район житлової забудови. Потрапляння у приватні житлові будинки. Деякі з них зруйновані. Попередньо постраждав і гуртожиток одного з наших вишів. Інформації щодо загиблих та постраждалих не надходило.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що мер Харкова Ігор Терехов повідомив про вибухи у місті.
 
Тэги:  ігор терехов, обстріл, харків
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