Обстріл Харкова: ворог вдарив по району житлової забудови

Мер Харкова Ігор Терехов уточнив інофрмацію по місцю удару.
Як повідмоляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що за уточненою інформацією постраждали не корпуси навчального закладу, а район житлової забудови. Потрапляння у приватні житлові будинки. Деякі з них зруйновані. Попередньо постраждав і гуртожиток одного з наших вишів. Інформації щодо загиблих та постраждалих не надходило.
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