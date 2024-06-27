Стало відомо, куди влучили окупанти у Харкові

Про це поінформував мер Харкова Ігор Терехов.
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов поінформува про місце влучання ворожого боєприпасу.:
"Ворог знову нищить освітню інфраструктуру міста. Сьогоднішній удар прийшовся по одному з корпусів вищого навчального закладу Харкова".
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