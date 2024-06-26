    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Ворог обстрілює північ Харківщини
26.06.2024  19:43   

Ворог обстрілює північ Харківщини

Оперативна ситуація по Харківщині на вечір 26 червня 2024 року від ХОВА.

Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом доби ворог продовжував завдавати ударів по цивільним об'єктам області.
 
Окупанти обстріляли Харків трьома керованими авіабомбами, влучили у територію одного з промислових підприємств. Вибух був такої сили, що постраждала цивільна інфраструктура та житлові будинки, розташовані навколо епіцентру удару. Частково постраждало приміщення дитячого садочку у Київському районі.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Ворог завдає ударів по півночі нашої області – населеним пунктам Люботин, Вільшани, Бобрівка Харківського району; Борова, Дружелюбівка Ізюмського району. 
 
Стосовно Куп'янського напрямку, ворог постійно завдає ударів по самому Куп'янську і прилеглим населеним пунктам, використовуючи реактивні системи залпового вогню, керовані авіабомби, б'є FPV-дронами просто по цивільному населенню та службам, які забезпечують життєдіяльність міста. 
 
 
 
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 