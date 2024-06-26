26.06.2024 19:43

Ворог обстрілює північ Харківщини

Оперативна ситуація по Харківщині на вечір 26 червня 2024 року від ХОВА.

Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом доби ворог продовжував завдавати ударів по цивільним об'єктам області.

Окупанти обстріляли Харків трьома керованими авіабомбами, влучили у територію одного з промислових підприємств. Вибух був такої сили, що постраждала цивільна інфраструктура та житлові будинки, розташовані навколо епіцентру удару. Частково постраждало приміщення дитячого садочку у Київському районі.

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Ворог завдає ударів по півночі нашої області – населеним пунктам Люботин, Вільшани, Бобрівка Харківського району; Борова, Дружелюбівка Ізюмського району.

Стосовно Куп'янського напрямку, ворог постійно завдає ударів по самому Куп'янську і прилеглим населеним пунктам, використовуючи реактивні системи залпового вогню, керовані авіабомби, б'є FPV-дронами просто по цивільному населенню та службам, які забезпечують життєдіяльність міста.