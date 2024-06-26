26.06.2024 20:32 Дмитро Колонєй

У якому стані знаходяться постраждалі під час ударів окупантів по Харкову

Прот стан здоров'я мешканців Харкова поінформували у ХОВА.



У якому стані знаходяться постраждалі під час ударів окупантів по Харкову



Як повідомляє РЕДПОСТ, наразі у медзакладах Харкова на стаціонарному лікуванні перебувають 19 людей, які зазнали травм внаслідок масових ворожих обстрілів міста 22 та 23 червня, з них двоє - дівчата 12 і 13 років. Стан їх здоров'я середній. Троє дорослих перебувають у вкрай важкому стані.