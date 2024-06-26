У якому стані знаходяться постраждалі під час ударів окупантів по Харкову

Прот стан здоров'я мешканців Харкова поінформували у ХОВА.
Як повідомляє РЕДПОСТ, наразі у медзакладах Харкова на стаціонарному лікуванні перебувають 19 людей, які зазнали травм внаслідок масових ворожих обстрілів міста 22 та 23 червня, з них двоє - дівчата 12 і 13 років. Стан їх здоров'я середній. Троє дорослих перебувають у вкрай важкому стані.
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Сьогодні можливі емоційні нестабільності та несподівані сюрпризи. День чудово підходить для кохання та романтики, довіряйте своїй інтуїції.
Вже зранку небо затягнеться хмарами, які залишатимуться до кінця дня. Опадів не передбачається.
У 1987 році Генеральна Асамблея ООН ухвалила щорічно відзначати 26 червня як Міжнародний день боротьби з вживанням наркотичних засобів та їх незаконним обігом.
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