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26.06.2024  19:11   Дмитро Колонєй

Харківські дорожники відновили покриття на низці вулиць міста

Де саме працювали бригади КП «Шляхрембуд» поінформували на підприємстві.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, бригади шляховиків за попередню добу провели низку робіт:
  • вивезли 225 куб. м ТПВ та змету.
  • відновили асфальтобетонне покриття в місцях розриття інженерними службами на вул. Професора Отамановського, вул. 23 Серпня, вул. Клочківській, пр. Перемоги та ін. 
  • наводили лад на проїжджій частині та тротуарах. В роботах задіяні 189 працівників і 178 одиниць спецтехніки підприємства.
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