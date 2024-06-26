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26.06.2024  18:31   Дмитро Колонєй

Росіяни на Харківщині атакують за підтримки авіації

Про оперативну обстановку по Харківщині на вечір 26 червня 2024 року розповіли у Генштабі ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова обстановка.
 
  • На Харківському напрямку загарбники за день шість разів без успіху атакували в районах Вовчанська та Липців. Біля останнього тривають два боєзіткнення.  
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  • На Куп’янському напрямку окупанти атакують за підтримки авіації. Удару некерованими авіаракетами зазнала Петропавлівка, ще двома бомбами окупанти вдарили по Надії. Загалом же за сьогодні російські загарбники скинули на напрямку майже півтора десятка КАБів. На даний час, відбито п’ять ворожих атак поблизу Стельмахівки, Синьківки та Берестового. 

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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