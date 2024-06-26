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26.06.2024  17:24   Дмитро Колонєй

Вихід метро у бік улюбленого місця відпочинку мешканців Харкова знову відкрито

Зранку було закрито популярний вихід станції метро Харкова.


Вихід метро у бік улюбленого місця відпочинку мешканців Харкова знову відкрито

Як повідомляє РЕДПОСТ, вихід №4 з підвуличного пішохідного переходу на станції «Університет» (у бік саду Шевченка) відчинено для користування пасажирів.

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Цей вихід було тимчасово зачинено для користування пасажирів у звʼязку з проведенням ремонтних робіт. 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, вихід зі станции метро «Університет» у бік університету Каразіна  зачинився на ремонт 24 червня. Ввечері того ж дня його відчинили для пішоходів.
Тэги:  метро, харків
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