26.06.2024 17:24 Дмитро Колонєй

Вихід метро у бік улюбленого місця відпочинку мешканців Харкова знову відкрито

Зранку було закрито популярний вихід станції метро Харкова.



Вихід метро у бік улюбленого місця відпочинку мешканців Харкова знову відкрито



Як повідомляє РЕДПОСТ, вихід №4 з підвуличного пішохідного переходу на станції «Університет» (у бік саду Шевченка) відчинено для користування пасажирів.

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Цей вихід було тимчасово зачинено для користування пасажирів у звʼязку з проведенням ремонтних робіт.