Задушив кошенят на власному подвір'ї: чоловіку повідомлено про підозру

21.06.2024 18:35 Рита Парфенова

До восьми років за ґрарами загшрожує мешканцю Харківщини за жорстоке поводження з тваринамию

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Згідно з матеріалами слідства, 20 травня 2024 року в селі Гаврилівка чоловік на своєму подвір'ї вбив двох своїх кошенят, яким було по 10 місяців. Він використав металевий дріт для їх задушення. Після цього кинув тіла на підлогу та поклав їх у мішок, який пізніше його друг викинув на смітник.

Правоохоронці швидко викрили зловмисника.

Чугуївська окружна прокуратура Харківської області висунула 28-річному чоловіку підозру у жорстокому поводженні з тваринами (ч. 3 ст. 299 КК України).

За цей злочин йому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.