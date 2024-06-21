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21.06.2024  18:35   Рита Парфенова

Задушив кошенят на власному подвір'ї: чоловіку повідомлено про підозру

До восьми років за ґрарами загшрожує мешканцю Харківщини за жорстоке поводження з тваринамию

задушив кошенят

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Згідно з матеріалами слідства, 20 травня 2024 року в селі Гаврилівка чоловік на своєму подвір'ї вбив двох своїх кошенят, яким було по 10 місяців. Він використав металевий дріт для їх задушення. Після цього кинув тіла на підлогу та поклав їх у мішок, який пізніше його друг викинув на смітник.

Правоохоронці швидко викрили зловмисника.

Чугуївська окружна прокуратура Харківської області висунула 28-річному чоловіку підозру у жорстокому поводженні з тваринами (ч. 3 ст. 299 КК України).

За цей злочин йому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що повідомлено про підозру харків'янину, який порізав голову безпритульному собаці

 

Тэги:  підозра, прокуратура, харків
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