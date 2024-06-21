21.06.2024 17:58 Рита Парфенова

Про відключення світла 22 червня в Харкові розповіли в Укренерго

У суботу, 22 червня, погодинні графіки відключення електроенергії діятимуть по всій Україні.



Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Укренерго.

«22 червеня обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 16:00 до 24:00. З 18:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим», – йдеться у повідомленні.

Причина – наслідки масованих ударів росіян по енергооб’єктах



Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується

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Раніше РЕДПОСТ писав, що оновлені графіки погодинних відключень електроенергії в Харкові та області у період з 22 до 28 червня включно.