21.06.2024 17:30 Рита Парфенова

У Харкові судитимуть колаборантку, яка відповідала за пенсії при окупантах

Перед судом постане ще одна колаборантка, яка під час захоплення Ізюма працевлаштувалася до окупаційного пенсійного фонду.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Під час окупації Ізюма російськими військовими жінка добровільно почала працювати на ворога. Улітку 2022 року вона обійняла посаду «головного спеціаліста відділу виплати пенсій» у так званому «Відділенні пенсійного фонду Ізюмського району Харківської області».

Вона займалася прийомом і обробкою заяв на отримання гуманітарної (матеріальної) допомоги від рф у розмірі 10 тисяч російських рублів, складала списки мешканців міста, а також перевіряла і приймала документи для призначення та виплати пенсій під час окупації.

Після деокупації Ізюма жінка залишилася жити в місті, сподіваючись уникнути покарання. Однак правоохоронці зібрали достатньо доказів її діяльності на користь ворога.

Обвинувальний акт стосовно 41-річної жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України) було затверджено та направлено до Дзержинського районного суду м. Харкова.

Досудове розслідування та оперативний супровід у цій справі здійснювало Управління СБУ в Харківській області.

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