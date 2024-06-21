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21.06.2024  14:00   

15 років тюрми отримав агент спецназу рф, який наводив російські «Смерчі» на Харків

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один російський агент, який діяв у Харкові на початку повномасштабного вторгнення рф.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, зловмисник регулярно обходив територію міста, де приховано фіксував місця базування та переміщення Сил оборони.
 
Отримані відомості агент месенджером передавав «зв’язковому» – спецпризначенцю загону швидкого реагування росгвардії «Рись», який співпрацював з фсб.
 
Розвіддані потрібні були окупантам для здійснення масованих ударів по Харкову із використанням реактивних систем залпового вогню «Ураган» та «Смерч».
 
Під час обшуку в помешканні фігуранта вилучено:
 
  • мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами злочинів;
  • понад 400 набоїв до пістолетів;
  • копію його російського паспорта, виданого у 2018 році.
На підставі зібраних слідчими СБУ доказів суд визнав зловмисника винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:
 
  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконне придбання та зберігання боєприпасів).
Фігуранту призначено 15 років тюрми.
 
Крім того встановлено особу «зв’язкового» окупантів – це зрадник Олександр Слісаренко, який ще у 2014 році приєднався до підконтрольної рф терористичної організації «лнр».
 
Згодом його призначили до спецназу росгвардії, а після захоплення Куп’янська він був заступником очільника окупаційної адміністрації рф з «внутрішньої політики».
 
У березні 2024 року Служба безпеки заочно повідомила йому про підозру і проводить заходи щодо притягнення його до відповідальності.
 
Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині співробітниця Укрпошти працювала на окупантів.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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