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21.06.2024  14:20   

У Харкові відкрили меморіальну дошку Віталію Мухіну - бійцю спецпідрозділу «Кракен»

В Основ'янському районі відкрили меморіальну дошку Віталію Мухіну - бійцю спецпідрозділу «Кракен», який загинув, захищаючи Харківщину від російських окупантів.

 
 Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Пам’ятник знак встановили на будівлі, де розташована дільниця №60 КП «Житлокомсервіс», яку він очолював у 2013-2022 роках. 
 
З початку повномасштабної війни Віталій Мухін став до лав територіальної оборони, а згодом вступив до спецпідрозділу «Кракен». Загинув 23 червня 2022 року в селі Дементіївка Дергачівського району Харківської області. 
 
У відкритті меморіальної дошки взяли участь голова адміністрації району Ганна Головчанська, директор Департаменту житлово-комунального господарства Юрій Клейшмідт, директор КП «Житлокомсервіс» Геннадій Мальований, рідні загиблого, колеги, мешканці району.
 
 
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Тэги:  харків, меморіальна дошка
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