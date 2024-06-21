21.06.2024 14:20

У Харкові відкрили меморіальну дошку Віталію Мухіну - бійцю спецпідрозділу «Кракен»

В Основ'янському районі відкрили меморіальну дошку Віталію Мухіну - бійцю спецпідрозділу «Кракен», який загинув, захищаючи Харківщину від російських окупантів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Пам’ятник знак встановили на будівлі, де розташована дільниця №60 КП «Житлокомсервіс», яку він очолював у 2013-2022 роках.

З початку повномасштабної війни Віталій Мухін став до лав територіальної оборони, а згодом вступив до спецпідрозділу «Кракен». Загинув 23 червня 2022 року в селі Дементіївка Дергачівського району Харківської області.

У відкритті меморіальної дошки взяли участь голова адміністрації району Ганна Головчанська, директор Департаменту житлово-комунального господарства Юрій Клейшмідт, директор КП «Житлокомсервіс» Геннадій Мальований, рідні загиблого, колеги, мешканці району.

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