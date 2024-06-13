13.06.2024 10:49 Рита Парфенова

У харківській річці виявили задуху риби

На річці Уди у передмісті Харкова зафіксовано факт задухи водних біоресурсів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль.

11 червня 2024 року під час рибоохоронної роботи біля Жихорської дамби Харківського району на річці Уди було зафіксовано масову загибель водних біоресурсів. Загинули різні види риби, серед яких плітка, щука, окунь, сазан, короп, сом, плоскирка та інші. Загалом було підраховано 511 особин. Виявлено, що вода в річці має сірий колір і неприємний запах, що свідчить про можливе забруднення хімічними речовинами.

Відповідні служби були проінформовані управлінням, і вже розпочато лабораторні дослідження для встановлення причини цієї задухи водних біоресурсів. Окрім того, проведено попередній розрахунок завданих збитків, який оцінюється на суму приблизно 457 215 гривень.

Після завершення досліджень буде надано додаткову інформацію щодо результатів та причини даного інциденту.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Харківської обласної прокуратури у взаємодії з іншими спеціалістами працюють над встановленням масштабів забруднення , спричиненого витоком нафтопродуктів у річки Немишля, Харків, Лопань і Уди внаслідок обстрілу з боку зс рф.