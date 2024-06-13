13.06.2024 10:31 Рита Парфенова

На Харківщині пролунають вибухи: причина

Вдень 13 червня 2024 року в населених пунктах Чугуївського району на Харківщині працюватимуть сапери.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на департамент цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації.

З 12:00 до 16:00 включно в районі села Гракове Чкаловської тергромади проводитимуться роботи з розмінування територій.

Місцевих мешканців просять зберігати скопій та дотримуватися заходів безпеки.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 13 червня 2024 року.