    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині пролунають вибухи: причина
13.06.2024  10:31   Рита Парфенова

На Харківщині пролунають вибухи: причина

Вдень 13 червня 2024 року в населених пунктах Чугуївського району на Харківщині працюватимуть сапери.

розмінування

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на департамент цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації.

З 12:00 до 16:00 включно в районі села Гракове Чкаловської тергромади проводитимуться роботи з розмінування територій.

Місцевих мешканців просять зберігати скопій та дотримуватися заходів безпеки.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 13 червня 2024 року.

Тэги:  розмінування, дснс, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
10.06 Надзвичайні події Понад три сотні боєприпасів знешкодили піротехніки ДСНС на Харківщині 20.05 Надзвичайні події На Харківщині пролунають вибухи: причина 10.05 Надзвичайні події На Харківщині пролунають вибухи: причина
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 