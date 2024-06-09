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09.06.2024  15:04   Рита Парфенова

З наближених до лініі фронту територій Харківщини до Волині вивозять сім’ї опікунів та піклувальників

Виїзд чергової організованої групи сімей з 30 дітьми відбувся завдяки співпраці Харківської та Волинської ОВА і Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

https://kharkivoda.gov.ua/news/127127

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, наразі до Волинської області вже виїхали сім’ї з 80 дітьми.

Родини евакуювали з населених пунктах Вовчанської, Шевченківської, Кіндрашівської, Золочівської та Вільхуватської територіальних громад Харківщини. Загальна кількість дітей пільгової категорії, які потребують евакуації до більш безпечних регіонів України становить 123 дитини.

Логістику на маршруті забезпечують партнери з ЮНІСЕФ та «Укрзалізниці». Евакуйовані сім'ї з дітьми отримують повноцінний соціальний супровід, підтримку та допомогу. За домовленістю з Волинською ОВА, родини розміщують в санаторних закладах регіону.

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Обов'язкова евакуація в примусовому порядку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, разом з їх законними представниками здійснюється з окремих населених пунктів Богодухівського, Ізюмського, Куп'янського та Чугуївського районів Харківської області, що розташовані близько до лінії розмежування або в прикордонній зоні з рф.

У військовій адміністрації також нагадують, що охочі евакуюватися з територій, наближених до лінії фронту, можуть цілодобово звертатися за номером 1552 або 0-800-33-92-91. Дзвінки є безкоштовними.

Раніше РЕДПОСТ писав, що одна людина загинула, п'ятеро отримали поранення внаслідок обстрілів населених пунктів Харківщини з боку російських військових.

Тэги:  евакуація, харків
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