З наближених до лініі фронту територій Харківщини до Волині вивозять сім’ї опікунів та піклувальників

Виїзд чергової організованої групи сімей з 30 дітьми відбувся завдяки співпраці Харківської та Волинської ОВА і Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, наразі до Волинської області вже виїхали сім’ї з 80 дітьми.
Родини евакуювали з населених пунктах Вовчанської, Шевченківської, Кіндрашівської, Золочівської та Вільхуватської територіальних громад Харківщини. Загальна кількість дітей пільгової категорії, які потребують евакуації до більш безпечних регіонів України становить 123 дитини.
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