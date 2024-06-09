З наближених до лініі фронту територій Харківщини до Волині вивозять сім’ї опікунів та піклувальників

Логістику на маршруті забезпечують партнери з ЮНІСЕФ та «Укрзалізниці». Евакуйовані сім'ї з дітьми отримують повноцінний соціальний супровід, підтримку та допомогу. За домовленістю з Волинською ОВА, родини розміщують в санаторних закладах регіону.

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Обов'язкова евакуація в примусовому порядку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, разом з їх законними представниками здійснюється з окремих населених пунктів Богодухівського, Ізюмського, Куп'янського та Чугуївського районів Харківської області, що розташовані близько до лінії розмежування або в прикордонній зоні з рф.

У військовій адміністрації також нагадують, що охочі евакуюватися з територій, наближених до лінії фронту, можуть цілодобово звертатися за номером 1552 або 0-800-33-92-91. Дзвінки є безкоштовними.

Раніше РЕДПОСТ писав, що одна людина загинула, п'ятеро отримали поранення внаслідок обстрілів населених пунктів Харківщини з боку російських військових.