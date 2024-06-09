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09.06.2024  14:08   Рита Парфенова

Силами оборони втрат позицій на Харківському напрямку не допущено

Російські загарбники продовжують тероризувати Харківщину, здійснюючи авіаудари зі своєї території.

війна

Про це йдеться в оперативній інформації від Генерального штабу ЗСУ станом на 11.00 9 червня щодо російського вторгнення, повідомляє РЕДПОСТ.
 
На Харківському напрямку відбито дві атаки російських окупантів в районах Вовчанська та Липців. Втрат позицій не допущено.
 
На Куп’янському напрямку тривають шість штурмових дій у районах Петропавлівки, Піщаного, Берестового та Невського. Ситуація контрольована.
 
Російські загарбники з напрямків шебекіно та бєлгород (рф) завдавали авіаційних ударів у районах населених пунктів Липці, Стариця, Вовчанськ, Веселе, Старий Салтів, Степова Новоселівка, Куп’янськ, Новоєгорівка Харківської області.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що ситуація на Харківському та Куп'янському напрямках залишається складною, але Сили оборони героїчно стримують атаки ворога, завдають противнику втрат та роблять все від себе залежне, аби не дозволити окупантам досягти якихось успіхів.

 

Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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