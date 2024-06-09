Силами оборони втрат позицій на Харківському напрямку не допущено

станом на 11.00 9 червня щодо російського вторгнення, повідомляє Про це йдеться в о перативній інформації від Генерального штабу ЗСУповідомляє РЕДПОСТ

На Харківському напрямку відбито дві атаки російських окупантів в районах Вовчанська та Липців. Втрат позицій не допущено.

На Куп’янському напрямку тривають шість штурмових дій у районах Петропавлівки, Піщаного, Берестового та Невського. Ситуація контрольована.

Російські загарбники з напрямків шебекіно та бєлгород (рф) завдавали авіаційних ударів у районах населених пунктів Липці, Стариця, Вовчанськ, Веселе, Старий Салтів, Степова Новоселівка, Куп’янськ, Новоєгорівка Харківської області.

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