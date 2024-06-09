Силами оборони втрат позицій на Харківському напрямку не допущено

Російські загарбники продовжують тероризувати Харківщину, здійснюючи авіаудари зі своєї території.
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Сьогодні легше буде виконувати поточну роботу, скористайтеся цим, щоб розібрати завали. Рішучість доречна і в коханні – зірки орієнтовані на конкретний результат.
У Харкові похмура погода у другій половині дня відступить, але вже ввечері небо знову затягнеться хмарами.
За традицією щодругої неділі червня відзначається День працівників легкої промисловості України.
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