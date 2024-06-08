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08.06.2024  15:30   Віталій Хінєвіч

Поліцейські розповіли дітям про правила безпеки на водоймах Харківщини

Поліцейські сектору ювенальної превенції районного відділу поліції провели профілактичні бесіди з відпочивальниками на міському пляжі Лозівської міської територіальної громади, передає РЕДПОСТ .

 
Під час профілактичного рейду поліцейські розповіли дітям, що під час відпочинку плавати та пірнати потрібно тільки у перевірених і відведених для цього місцях. 
 
Також працівники поліції закликали дітей проявляти пильність та бути вкрай обережними при використанні на воді надувних засобів для плавання та дотримуватися інших правил поведінки, аби вберегти себе від біди.
 
Наостанок поліцейські побажали всім гарного відпочинку та приємних вражень від літніх канікул, та ще раз звернули увагу на суворе дотримання правил поведінки на воді.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові розшукували неповнолітню, яка пішла на прогулянку і не повернулася.
 
Тэги:  харків
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