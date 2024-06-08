Поліцейські розповіли дітям про правила безпеки на водоймах Харківщини

Поліцейські сектору ювенальної превенції районного відділу поліції провели профілактичні бесіди з відпочивальниками на міському пляжі Лозівської міської територіальної громади, передає РЕДПОСТ .
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