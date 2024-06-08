08.06.2024 15:42

Лікування алкоголізму: Як позбавитись недугу в Києві?

Алкоголізм є серйозною проблемою, котру викликають різноманітні причини. Але результат від них один: повна деградація особистості. Вона спричиняє різні проблеми, доходить до летальних випадків. Тому нехтувати проблемою небезпечно для життя хворого на дану залежність. Лікування алкоголізму в Києві відбувається за сучасними програмами та з використанням нових технологій. Вона допоможе всім вилікувати проблеми з надмірним вживанням алкоголю. Варто лише вчасно звернутися до клініки.

Ознаки алкозалежності

Знаючи їх, можна легко зрозуміти, чи почалася в людини певна стадія, чи ні. До причин належать такі:

· Постійне бажання випити. Людина, хвора на алкоголізм, погоджується вживати будь-які типи напоїв, якість її не хвилює. Це стає помітним одразу.

· Надмірне вживання алкоголю на постійній основі. Хворій людині не важливо, чи є привід, чи ні. Їй головне – випити, і якомога скоріше.

· Доза випитого, котра кожний раз збільшується. Це також помітно. Це відображається на зовнішності людини (неохайність, певні сліди тощо) та поведінці (вона стає агресивною, злість з'являється без причини). Здоров'я також помітно погіршується.

· Запої. Вони тривають по-різному, але можуть до кількох тижнів. І за цей час алкоголь сильно шкодить здоров'ю.

· Похмілля. Людина під час нього млява та може відчувати біль у голові, нудоту тощо.

· Загальна набряклість хворої людини. Це видно по обличчю більше за все. Також набрякають судоми, тому шкіра стає рожевого кольору.

· Нервозність, Агресія у хворого алкоголізмом з'являється без приводу, або приводом стає будь-яка дрібниця.

· На роботі та в особистому житті людини починаються серйозні проблеми, котрі видні багатьом із оточення.

· На останніх стадіях алкоголізму тіло сильно тремтить.

· Дана залежність впливає на фінансові спроможності хворого, адже грошей людина витрачає на алкоголь багато.

Тому зволікати з реабілітацією не можна. Треба її проводити одразу.

Лікування алкоголізму – кроки

Професійне лікування залежності від алкоголю в приватних клініках проходить згідно з такими кроками:

· Консультація. Рідні майбутнього пацієнта консультуються з лікарями та обговорюють різноманітні питання, котрі необхідно вирішити.

· Огляд. Лікарі оглядають пацієнта та призначають йому відповідне лікування.

· Детоксикація, під час якої виводяться різноманітні шкідливі речовини з організму пацієнта.

· Лікування препаратами, котрі спеціалісти прописують.

· Робота з психологом. Психолог змушує людину на рівні підсвідомості відмовитися від вживання алкоголю.

Самолікування не принесе бажаного результату, хворий все одно почне знову вживати спиртні напої. Тому варто звертатися до приватної клініки в Києві для лікування