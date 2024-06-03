У комендантську годину в Харкові за нетверезу водійку пропонували хабаря правоохоронцям

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області, на вулиці Деревʼянка, близько 1-ї години ночі 2 червня, патрульні зупинили автомобіль Audi через порушення комендантської години.

Під час спілкування з водійкою, поліцейські виявили у неї ознаки алкогольного сп'яніння і запропонували пройти відповідний огляд. Результат огляду показав 0.61 проміле алкоголю, що перевищило допустиму норму в понад 3 рази, на що кермувальниця погодилась.

Під час складання адміністративних матеріалів, пасажир автомобіля Audi запропонував правоохоронцям неправомірну вигоду у сумі 5000 гривень за непритягнення водійки до відповідальності. Навіть попри неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди, громадянин не реагував.

Для фіксації обставин події, поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Патрульні відсторонили водійку від керування та склали на неї адміністративний протокол за частиною 1 статті 130 (Керування транспортним засобом у стані сп‘яніння) КУпАП.

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