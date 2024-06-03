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03.06.2024  19:09   Рита Парфенова

Чоловік, який робив «закладки», став обвинуваченим у справі про наркотрафік (фото)

Слідчі Харківщини направили до суду обвинувальний акт щодо чоловіка, який займався розповсюдженням наркотиків через "закладки".

Слідчі Харківщини передали до суду обвинувальний акт у справі про розповсюдження наркотиків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Оперативники встановили, що 30-річний чоловік продавав "солі" наркозалежним особам. Всього від нього вилучено 32 згортки наркотичної речовини.

У квітні слідчі Чугуївського райуправління поліції, за оперативною підтримкою сектору кримінальної поліції, розкрили справу щодо місцевого мешканця, який займався розповсюдженням особливо небезпечного наркотику PVP.

Слідчі Харківщини передали до суду обвинувальний акт у справі про розповсюдження наркотиків

Вилучену речовину направили на експертизу, яка підтвердила, що це синтетичний наркотик PVP. Зловмисника затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, і він перебував під вартою.

Наразі слідчі завершили розслідування за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. 3 червня обвинувальний акт було передано до суду. За розповсюдження особливо небезпечних синтетичних наркотиків зловмиснику загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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Раніше РЕДПОСТ посав, що правоохоронці затримали злочинну групу, яка займалася наркозлочинами на території Дніпропетровської та Харківської областей.

 

Слідчі Харківщини передали до суду обвинувальний акт у справі про розповсюдження наркотиків

Тэги:  наркотики, харків
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