03.06.2024 19:09 Рита Парфенова

Чоловік, який робив «закладки», став обвинуваченим у справі про наркотрафік (фото)

Слідчі Харківщини направили до суду обвинувальний акт щодо чоловіка, який займався розповсюдженням наркотиків через "закладки".

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Оперативники встановили, що 30-річний чоловік продавав "солі" наркозалежним особам. Всього від нього вилучено 32 згортки наркотичної речовини.

У квітні слідчі Чугуївського райуправління поліції, за оперативною підтримкою сектору кримінальної поліції, розкрили справу щодо місцевого мешканця, який займався розповсюдженням особливо небезпечного наркотику PVP.

Вилучену речовину направили на експертизу, яка підтвердила, що це синтетичний наркотик PVP. Зловмисника затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, і він перебував під вартою.

Наразі слідчі завершили розслідування за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. 3 червня обвинувальний акт було передано до суду. За розповсюдження особливо небезпечних синтетичних наркотиків зловмиснику загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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Раніше РЕДПОСТ посав, що правоохоронці затримали злочинну групу, яка займалася наркозлочинами на території Дніпропетровської та Харківської областей.