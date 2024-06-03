03.06.2024 11:30 Віталій Хінєвіч

В Укренерго повідомили про стан енергосистеми країни

Сьогодні протягом доби ліміти споживання електроенергії діють в усіх регіонах України.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на НЕК "Укренерго".

При перевищенні лімітів – обленерго застосовують графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів.

Інформацію, коли саме можуть бути застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

«Головна причина застосування заходів обмеження – наслідки вже шести масованих ракетних ударів ворога по українських електростанціях. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак. Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи.

Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, тому Диспетчерський центр «Укренерго» вимушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів»,- йдеться у повідомленні.

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