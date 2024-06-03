    
Главная Новини Харкова ЖКГ В Укренерго повідомили про стан енергосистеми країни
03.06.2024  11:30   Віталій Хінєвіч

В Укренерго повідомили про стан енергосистеми країни

Сьогодні протягом доби ліміти споживання електроенергії діють в усіх регіонах України.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на НЕК "Укренерго".
 
При перевищенні лімітів –  обленерго застосовують графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів.
 
Інформацію, коли саме можуть бути застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.
 
«Головна причина застосування заходів обмеження – наслідки вже шести масованих ракетних ударів ворога по українських електростанціях. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак. Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи.
 
Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, тому Диспетчерський центр «Укренерго» вимушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів»,- йдеться у повідомленні.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що водопостачання деяких вулиць Шевченківського району Харкова здійснюватиметься на зниженому тиску.
 
Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
03.06 ЖКГ Водопостачання деяких вулиць Шевченківського району Харкова здійснюватиметься на зниженому тиску 31.05 ЖКГ Жителям Харкова та області представили графік відключення світла 31.05 ЖКГ Фахівці відновлюють електропостачання після ракетного удару по Харкову
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 