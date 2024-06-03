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03.06.2024  11:05   

Розпочато провадження за фактом жорстокого поводження з українськими військовополоненими на харківському напрямку

Під час моніторингу соціальних мереж, прокурори виявили відео, на якому зафіксовано жорстоке поводження з українськими військовими з боку окупантів на харківському напрямку.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
На відео видно, як російські військові завдають українським бійцям тілесних ушкоджень, а також імітують страту шляхом пострілу з автоматичної зброї біля голови одного з військовополонених.
 
Крім того, на відеоролику окупанти застосовують до українських оборонців психологічний тиск, змушуючи співати гімн СРСР.
 
 
Такі дії є порушенням Женевських конвенцій, згідно з якими військовополонені мають право на гуманне ставлення.
 
Наразі вживаються заходи, спрямовані на встановлення потерпілих та військовослужбовців зс рф.
 
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що затримано інформатора рф, який шпигував за підрозділами ЗСУ, що обороняють Харків.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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