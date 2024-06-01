01.06.2024 21:30 Віталій Хінєвіч

На Харківщині виявлено порушників природоохоронного законодавства

29 травня під час проведення рибоохоронних заходів було виявлено грубе порушення Правил рибальства.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль.

Близько 8:00 на річці Сіверський Донець поблизу с. Малинівка було виявлено двох громадян, які, в період нерестової заборони, здійснили вилов риби за допомогою човна забороненими знаряддями лову – сітками з льоси у кількості 3 шт, при цьому впіймали: лин - 2 екз., щука - 1 екз., судак – 1 екз., товстолоб – 1 екз.

Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів становила 4,2 кг. На осіб складено протоколи за ч.4 ст.85 КУпАП України.

Збитки, завдані рибному господарству України, складають 13 889 грн. Заборонені знаряддя лову, човен та незаконно виловлені водні біоресурси вилучено.

Харківський рибоохоронний патруль закликає громадян дотримуватися вимог чинного природоохоронного законодавства.

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