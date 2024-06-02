Прогноз погоди у Харкові на 2 червня

Ранок у Харкові буде безхмарним, але вже в середині дня небо затягнеться хмарами і залишатиметься похмурим до самого вечора. Опадів не очікується.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
2 червня очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ.
Вітер південно-західний, 7 - 12 м/с.
Температура повітря: вночі 15 - 17º тепла, вдень 29 - 31º тепла.
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Сьогодні логіка та емоції будуть у конфлікті. Можливі суперечливі вчинки та нервозність у стосунках. День підходить для творчості та інтелектуальних осяянь.
Ранок у Харкові буде безхмарним, але вже в середині дня небо затягнеться хмарами і залишатиметься похмурим до самого вечора. Опадів не очікується.
Щороку в першу неділю червня в Україні відзначають професійне свято працівників водного господарства.
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