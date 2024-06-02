02.06.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 2 червня

Ранок у Харкові буде безхмарним, але вже в середині дня небо затягнеться хмарами і залишатиметься похмурим до самого вечора. Опадів не очікується.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

2 червня очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ.

Вітер південно-західний, 7 - 12 м/с.

Температура повітря: вночі 15 - 17º тепла, вдень 29 - 31º тепла.

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Народні прикмети

якщо у перші два дні літа йде дощ, то червень буде посушливим;

душно зранку – чекай на негоду;

вночі чути спів солов'я – до сонячної погоди;

дощ пішов – до поганого врожаю зернових;

ворони шумлять – буде похолодання або дощ;

якщо багато шишок на ялині – до хорошого врожаю огірків;

пізнє цвітіння жасмину віщувало нашим пращурам пізню осінь.