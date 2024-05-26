Рятувальники 16 годин гасили пожежу в будівельному гіпермаркеті, зруйнованому російським авіаударом

Ліквідація пожежі в будівельному гіпермаркеті Харкова, спричиненої прицільними ударами Росії, тривала понад 16 годин.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.
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Успіх супроводжує цілеспрямованих людей. Беріть ініціативу у свої руки – сьогодні рішучість принесе перемогу. Можливі конфлікти, тому намагайтеся бути конкретними у спілкуванні.
Весь день у Харкові буде хмарним. Без опадів.
Щороку 26 травня відзначають Всесвітній день рудих.
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