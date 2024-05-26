Рятувальники 16 годин гасили пожежу в будівельному гіпермаркеті, зруйнованому російським авіаударом

За його словами, вогонь охопив більше 13 тисяч квадратних метрів. Завдяки безперервній героїчній роботі рятувальників пожежу вдалося повністю загасити.

Російський обстріл забрав життя 12 осіб, ще 43 отримали травми, а 16 людей вважаються безвісти зниклими. На місці трагедії працюють штаб слідчого управління поліції та криміналістична лабораторія. У 10 громадян, які вже звернулися до поліції, взято біологічні зразки. Встановлено особи трьох загиблих, ідентифікація тіл триває.

Всіх, хто втратив зв’язок з близькими, просять звертатися до працівників штабу слідчого управління або телефонувати на 102. Родичів першої лінії закликають здавати зразки ДНК, щоб прискорити процес ідентифікації.