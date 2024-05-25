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25.05.2024  16:09   

Харків знову перебував під обстрілом

Вдень 25 травня ворог здійснив обстріл по спальному району міста.

 
Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
 
 «Попередньо приліт у спальному районі міста, у щільній цивільній забудові. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється. Усі відповідні служби працюватимуть на місці влучання»,- сказав Ігор Терехов.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 25 травня приблизно о 00:40 ворог наніс ракетні удари по Слобідському району міста Харкова.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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