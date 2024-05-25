25.05.2024 15:30 Віталій Хінєвіч

У Красноградському районі викрито порушника, який наніс понад 528 тисяч гривень збитків рибному господарству

23 травня під час проведення рибоохоронних заходів було викрито грубе порушення Правил рибальства.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль.

Близько 5:00 на р.Оріль поблизу с.Піскувате Красноградського району було виявлено громадянина, який в період нерестової заборони за допомогою човна здійснював вилов риби забороненими для любительського рибальства знаряддями лову – сітками з льоси у кількості 9 шт та сіткаии з нитки у кількості 3 шт, при цьому впіймав: 25 екз. занесеного до Червоної книги карася золотого.

Окрім того виловив: краснопірка - 125 екз., лин - 99 екз., лящ - 47 екз., карась сріблястий - 39 екз., щука - 7 екз., окунь - 1 екз. Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів становила 36,7 кг. На особу складено протоколи за ч.4 ст.85 та ст. 90 КУпАП України.

Збитки, завдані рибному господарству України, складають 528 552 грн. Заборонені знаряддя лову, човен та незаконно виловлені водні біоресурси вилучено. За даним фактом відкрите кримінальне провадження.

Харківський рибоохоронний патруль закликає громадян дотримуватися вимог чинного природоохоронного законодавства.

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