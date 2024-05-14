14.05.2024 07:31 Рита Парфенова

Вранці окупанти вдарили по Харкову КАБами: що відомо

Близько пів на сьому ранку 14 травня окупанти завдали удару по Харкову.



Фото з відкритих джерел

За словами міського голови Ігоря Терехова, приліт стався у у Київському районі міста, де безліч багатоповерхівок, передає РЕДПОСТ.



«По Харкову вдарили двома КАБами. Одним ударом зруйновано три гаражі, ще кілька пошкоджені. Другий прийшовся по відкритій місцині. Обидва прилетіли у густонаселений район», – повідомив він.



У пресслужбі ХОВА повідомили, що ворог завдав удару по місту авіабомбою УМПБ Д-30.



У результаті цього нападу двоє людей постраждали: чоловік у віці 52 роки та жінка у віці 66 років, які отримали гостру реакцію на стрес. Їм була надана допомога на місці. Також внаслідок обстрілу були зруйновані три гаражі та пошкоджено три інші будівлі.



Зафіксовано ще одне влучання на відкритій території. Інформація про збитки та ушкодження уточнюється.

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