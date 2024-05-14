Бойові дії на Харківщині: відбито 35 атак противника на різних напрямках

14.05.2024 08:15 Рита Парфенова

На Харківському напрямку наші підрозділи відбили 13 атак противника.

На Куп’янському напрямку наші війська відбили 22 атаки противника на напрямках Лиман Перший – Синьківка, Вільшанка – Синьківка, Крохмальне – Берестове, Коломийчиха – Стельмахівка, Ковалівка – Новоєгорівка, Площанка – Макіївка. В ході боїв втрат позицій не допущено, ситуація контрольована. На деяких ділянках покращили тактичне положення наших військ. На напрямках Ковалівка – Новоєгорівка та Кислівка – Іванівка тривають бої за окремі позиції.

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