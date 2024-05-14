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14.05.2024  08:15   Рита Парфенова

Бойові дії на Харківщині: відбито 35 атак противника на різних напрямках

На Харківському напрямку наші підрозділи відбили 13 атак противника.


Фото: Генштаб ЗСУ
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, на Харківському напрямку бої велись на напрямках Нова Товолжанка (рф) – Вовчанськ, Шебекіно (рф) – Вовчанськ, Гатище – Вовчанськ, Муром – Стариця, Стрілеча – Глибоке, Пильна – Глибоке, Глибоке - Липці.
 
Українські захисники проводять прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Бойової дії тривають, ситуація контрольована.
Втрати ворога складають 164 особи та 25 одиниць техніки.
 
На Куп’янському напрямку наші війська відбили 22 атаки противника на напрямках Лиман Перший – Синьківка, Вільшанка – Синьківка, Крохмальне – Берестове, Коломийчиха – Стельмахівка, Ковалівка – Новоєгорівка, Площанка – Макіївка. В ході боїв втрат позицій не допущено, ситуація контрольована. На деяких ділянках покращили тактичне положення наших військ. На напрямках Ковалівка – Новоєгорівка та Кислівка – Іванівка тривають бої за окремі позиції.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 14 травня о 6:30 окупанти завдали удар по Київському району Харкова.
Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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