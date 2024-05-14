14.05.2024 07:30 Рита Парфенова

14 травня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

14 травня свято відзначають фрілансери.

Якщо спочатку заробіток в інтернеті вважався заняттям для підлітків, які бажають підзаробити грошима на кишенькові витрати, то сьогодні дорослі люди – професіонали своєї справи – з гордістю кажуть, що фріланс – це стиль життя.



Цікавий момент: термін фрілансер вперше вживається Вальтером Скоттом у романі «Айвенго» для опису «середньовічного найманого воїна».

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День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни відзначається в Україні 14 травня. За даними ізраїльського національного меморіалу Катастрофи і Героїзму «Яд Вашем», в Україні таких людей 2673.

Православні свята

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять мучеників Ісидора та Максима.



За Юліанським календарем, 14 травня православна церква вшановує пам’ять Благовірної Тамари, цариці Грузинської.

Народні прикмети

Наші пращури запалювали цього дня ритуальні вогнища, закликаючи літо.



День варто провести у спокійній обстановці та труді.



Не рекомендують нічого позичати. Якщо цього дня дати комусь гроші, то позика навряд чи повернеться.

Також цього дня

У 1627 році народився Петро Дорошенко, гетьман Війська Запорозького.



1796 – англійський хірург Едвард Дженнер зробив успішне щеплення від віспи восьмирічного Джеймса Фіпса.



1853 – у США запатентували згущене молоко.



1856 – Чарльз Дарвін приступив до здійснення підступного плану щодо перетворення людського минулого на мавпяння, розпочавши роботу над «Походженням видів».



1862 – швейцарський годинникар Адольф Ніколь винайшов хронограф.



1871 – народився Василь Стефаник, український письменник.



1878 – назва «вазелін» була запатентована як торгова марка.



1899 – помер Ларс Фредрік Нільсон, шведський хімік, який відкрив в 1879 хімічний елемент скандій, атомна вага і властивості якого відповідали передбаченому в 1870 Д. І. Менделєєвим екабору.



1900 – у Парижі відкрилися ІІ Олімпійські ігри. У них уперше взяли участь жінки. Першою чемпіонкою стала англійка Шарлотта Купер.



1905 – на Малаховому кургані у Севастополі відкрилася панорама «Оборона Севастополя» художника Ф.А. Рубо.



1908 – Вілбур Райт взяв на борт першого у світі пасажира аероплана - Чарльза У. Фернаса і здійснив політ на 600 метрів, що тривав 28,6 секунди.



1944 – народився Джордж Лукас, американський кінорежисер, продюсер та сценарист.



1948 – проголошення незалежності держави Ізраїль.



1954 – у Гаазі державами, що входять до ООН, прийнято Гаазьку конвенцію про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту.



1961 – народився Тім Рот, англійський та американський кіноактор.



1969 – народилася Кейт Бланшетт, австралійсько-американська актриса («Єлизавета», «Таланливий містер Ріплі», «Володар кілець»).



1975 – у швейцарському Базелі «Динамо» (Київ) уперше вибороло футбольний Кубок Кубків.



1975 – народився Святослав Вакарчук, лідер гурту «Океан Ельзи».



1984 – народився Марк Цукерберг, засновник та генеральний директор соціальної мережі Facebook.



1993 – створено економічну спілку СНД.



2009 – запущено на орбіту телескоп «Гершель», названий на честь британського астронома Вільяма Гершеля.

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Ісидор, Леонтій, Максим, Микита.



за Юліанським календарем: Герасим, Гнат, Єремія, Макар, Марк, Ніна, Тамара, Юхим.