14.05.2024 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 14 травня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Зірки попереджають, що будь-які спроби натиснути на когось, а тим більше запрягти в чужі справи, можуть спричинити рішучу відсіч. День також обіцяє бути сповнений великою кількістю суперечок.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Зірки радять Овну пошукати свій шлях якщо і не до оточуючих сердець, то хоча б до їхніх розумів. Люди, чия думка для Овна небайдужа, зуміють повною мірою оцінити його нові ідеї та нестандартний підхід. Згодом це дозволить йому зміцнити своє становище чи підвищити свій статус. Отож, Овни, не гайте часу: якщо ви хочете продемонструвати свій інтелект у найвигіднішому світлі – сміливо йдіть вперед!

Телець (21 квітня – 21 травня)

Тельця будуть займати питання домашнього побуту та сімейного бюджету – він зробить усе, щоб упорядкувати їх! Крім того, день корисно провести за обмірковуванням фінансових планів та справ: будь-які авантюрні проекти, на кшталт вкладення грошей у невідомий банк, Телець одразу відзначатиме. Якщо ж Телець запланував витрати - наприклад, на літній відпочинок - саме час подумати про те, скільки грошей на це потрібно і де їх взяти. Якщо їх треба накопичити – вдалого дня для початку не знайти!

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюки будуть сповнені енергії та сил, але щоб не налякати оточуючих своїм натиском, їм доведеться це приховувати. День вимагатиме від них неквапливого ритму та зважених, консервативних рішень, тож Близнюкам доведеться балансувати на межі обережності та рішучості, щоб хоч якось просунутися у справах. Втім, завдяки цьому ймовірність наробити помилок буде вкрай низька. Нехай Близнюки досягнуть меншого, ніж очікували, зате точно не зможуть нічого зіпсувати.

Рак (22 червня – 23 липня)

Життєва енергія Рака буде на спаді. Навіть за всього бажання йому не вистачить сил розібратися з усіма справами і на роботі, і вдома! До тих же справ, за які Рак таки візьметься, він буде схильний застосовувати вельми консервативний підхід, аж до рішення законсервувати ту чи іншу проблему до кращих часів. Як віддушина зірки рекомендують Раку відвідати якийсь творчий захід – чуже натхнення допоможе йому поповнити свій запас енергії.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Лев зможе багато чого досягти, діючи консервативно, але це здатне увігнати його в тугу. Все як завжди – це так нудно! Тому зірки радять Леву підняти собі настрій невеликими змінами. Поговоріть із друзями про те, як вони роблять своє життя яскравішим. Можливо, вони порадять вам чудовий фільм, новий магазин чи запросять на вечірку. Добре, якщо в особистому житті Лева будуть присутні експерименти, а на роботі – застосовуватимуться лише перевірені методи.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

У будь-якій справі найкращий варіант дій для Діви – той, який перевірений досвідом, часом і їй. Зірки схиляють її мислити саме у цьому напрямі, тож будь-яка спроба поекспериментувати навряд чи вдасться. Більше того, вона навряд чи взагалі спаде їй на думку! Зате всі старі перевірені шляхи перед нею відкриті. Консервативними методами Діва досягне більшого, ніж блискучим експромтом!

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терезам слід приготуватися до того, що оточуючі їх повчатимуть. Цілком можливо, цього дня Терезам доведеться брати участь не в одній нудній бесіді, в якій їм буде відведена роль безсловесного слухача та кивача головою. Особливо не варто ділитися з навколишнім новими ідеями чи планами. У кращому випадку Терези зустрінуться з іронією чи легкою критикою на свою адресу, у гіршому – піддадуться безжальним нападкам.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіон перебуватиме у дисонансі з оточуючими. Їхні дії можуть здаватися йому нерішучими, а заходи, що вживаються, – напівзаходами. У свою чергу, оточуючих лякатиме в Скорпіоні його стрімкість, натиск і «революційні» замашки. Скорпіону доведеться змиритися з тим, що переконати нікого не вдасться, тому якщо він на 100% впевнений у своїх планах – доведеться діяти поодинці. Або перенести якісь проекти на другий день.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Яке б рішення не потрібно було прийняти Стрільцю, це навряд чи вийде: йому буде неймовірно важко зробити остаточний вибір. Причому чим швидших і рішучих дій вимагатиме від нього обстановка, тим більше Стрілець уповільнюватиме свій темп, аж до повної зупинки. Втім, якщо оточуючі не поспішають його і створюватимуть навколо суєту, Стрілець діятиме продумано і чітко. Але дуже повільно. І не треба за це його засуджувати.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козеріг до всього шукатиме практичний, навіть прагматичний підхід. Це стосується навіть романтичних стосунків: якби Козеріг купував подарунок для коханої людини, то замість букета подарував би апельсинове дерево у горщику, а замість біжутерії – річ, потрібну у господарстві. Причому подарунок навряд чи був би дорогим: день не схиляє Козерога кидатися грошима. Проте такий діловитий настрій здатний допомогти йому вирішити практично будь-яку побутову проблему.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолія чекає спокійний день, коли можна нікуди не поспішати, - справи йдуть своєю чергою, не вимагаючи суєти. Можливо, комусь неспішна течія подій може здатися нудною, проте якщо Водолій буде до цього готовий, то зуміє провести час з користю. Зірки радять йому витратити цей день на себе, цілком присвятивши його індустрії моди та краси. Фітнес на сніданок, шопінг на обід та розслаблююча ванна на вечерю – завдяки такому меню Водолій зустріне новий день у всеозброєнні!

Риби (20 лютого – 20 березня)

Справи та думки Риб будуть пов'язані з їхніми близькими людьми – родичами чи друзями. Можливо, у когось із них існують проблеми, які Риби можуть допомогти їм вирішити або в яких здатні надати моральну підтримку. Зірки радять Рибам не нехтувати своїм почуттям обов'язку. Їм варто, якщо потрібно, пожертвувати особистим часом або навіть робітничими справами заради того, щоб підтримати близьку людину.