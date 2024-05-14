14.05.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 14 травня

Весь день у Харкові буде хмарним. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

14 травня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північно-східний, 5 - 10 м/с.

Температура повітря: вночі 3 - 5° тепла, вдень 12 - 14° тепла.

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Народні прикмети

Теплий день обіцяє похолодання до кінця травня. Мінлива погода цього дня обіцяє посушливе літо.

Тепла погода цього дня обіцяє похолодання до кінця місяця. Якщо зайці ще не змінили шубу, то до кінця весни тепла не чекай. Дощовий та похмурий день обіцяє сонячний та сухий червень.

Якщо сонце сходить ясно – все літо буде гарне, погоже.

Сонячний день віщує багатий урожай хліба.

Негода цього дня передвіщає сурову і холодну майбутню зиму.

У давнину цього дня проводжали весну і зустрічали проліття.