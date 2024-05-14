Прогноз погоди у Харкові на 14 травня

Весь день у Харкові буде хмарним. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
14 травня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північно-східний, 5 - 10 м/с.
Температура повітря: вночі 3 - 5° тепла, вдень 12 - 14° тепла.
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Теплий день обіцяє похолодання до кінця травня. Мінлива погода цього дня обіцяє посушливе літо.
Тепла погода цього дня обіцяє похолодання до кінця місяця. Якщо зайці ще не змінили шубу, то до кінця весни тепла не чекай. Дощовий та похмурий день обіцяє сонячний та сухий червень.
Зірки попереджають, що будь-які спроби натиснути на когось, а тим більше запрягти в чужі справи, можуть спричинити рішучу відсіч. День також обіцяє бути сповнений великою кількістю суперечок.
Весь день у Харкові буде хмарним. Без опадів.
14 травня свято відзначають фрілансери.
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