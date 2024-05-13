СБУ оголосила підозру мешканцю Харківщини, який допомагав ворогові

Не вдалий день для переговорів. Проте нестандартні підходи до вирішення завдань сьогодні можуть принести відмінні результати.

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Вранці йтиме дрібний дощ. Удень та ввечері опадів не очікується.