13.05.2024 16:30 Дмитро Колонєй
СБУ оголосила підозру мешканцю Харківщини, який допомагав ворогові
Чоловік з Харківщини оформлював прихильникам окупантів «грошові виплати» з РФ
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу Служба безпеки викрила 59-річного сільського головиїу, який став прцювати на ворога під час окупації:
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у 2022 році колаборант добровільно обійняв посаду «виконуючого обов’язки Курилівського територіального відділу» в окупаційній адміністрації Куп’янського району;
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відповідав за оформлення прихильникам росіян так званої «грошової допомоги» з країни-агресора;
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виплачував заробітну плату підлеглим працівникам у російських рублях;
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підписував службові документи;
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консультував місцеве населення із соціальних питань.
Після деокупації підозрюваний втік на непідконтрольні території і наразі переховується від слідства. Вирішується питання щодо оголошення його у розшук.
Наразі фігуранту заочно оголошено підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.
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