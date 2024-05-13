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13.05.2024  16:30   Дмитро Колонєй

СБУ оголосила підозру мешканцю Харківщини, який допомагав ворогові

Чоловік з Харківщини оформлював прихильникам окупантів «грошові виплати» з РФ

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу Служба безпеки викрила 59-річного    сільського головиїу, який став прцювати на ворога під час окупації:
 
  • у 2022 році колаборант добровільно обійняв посаду «виконуючого обов’язки Курилівського територіального відділу» в окупаційній адміністрації Куп’янського району;
  • відповідав за оформлення прихильникам росіян так званої «грошової допомоги» з країни-агресора;
  • виплачував заробітну плату підлеглим працівникам у російських рублях;
  • підписував службові документи;
  • консультував місцеве населення із соціальних питань.
 
Після деокупації підозрюваний втік на непідконтрольні території і наразі переховується від слідства. Вирішується питання щодо оголошення його у розшук.
 
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Наразі фігуранту заочно оголошено підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про вчительку географії, яка стала директоркою школи при окупантах.
 
Тэги:  колаборант, зрада, харків
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