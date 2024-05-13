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13.05.2024  17:10   Дмитро Колонєй

Харківські тепловики готують місто до опалювального сезону

Фахівці КП «Харківські теплові мережі» проводять роботи у будинках.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ бригади Шевченківської філії КП «ХТМ» у рамках підготовки до зимового періоду
  • замінили 120 м пошкодженої магістралі на вул. Євгенія Єніна, яка була пошкоджена внаслідок обстрілу.
  • у червні планують провести там капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем з заміною комунікацій на даху, в підвалі та на кожному поверсі.
  • на насосній станції в районі почали гідровипробування магістралі діаметром 1200 мм.
  • на Павловому Полі комунальники завершують роботи з заміни комунікацій, які проводили кілька років.
  • станом на сьогодні вже замінено близько 60% тепломереж. У планах - ще 72 капітальні ремонти в будинках та низка робіт на ділянках внутрішньоквартальних та магістральних трубопроводів.

 

Тэги:  опалювальний сезон, комунальники, харків
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