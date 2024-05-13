13.05.2024 17:10 Дмитро Колонєй
Харківські тепловики готують місто до опалювального сезону
Фахівці КП «Харківські теплові мережі» проводять роботи у будинках.
Як повідомляє РЕДПОСТ
бригади Шевченківської філії КП «ХТМ» у рамках підготовки до зимового періоду
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замінили 120 м пошкодженої магістралі на вул. Євгенія Єніна, яка була пошкоджена внаслідок обстрілу.
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у червні планують провести там капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем з заміною комунікацій на даху, в підвалі та на кожному поверсі.
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на насосній станції в районі почали гідровипробування магістралі діаметром 1200 мм.
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на Павловому Полі комунальники завершують роботи з заміни комунікацій, які проводили кілька років.
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станом на сьогодні вже замінено близько 60% тепломереж. У планах - ще 72 капітальні ремонти в будинках та низка робіт на ділянках внутрішньоквартальних та магістральних трубопроводів.
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