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10.05.2024  17:35   Віталій Хінєвіч

Через аварійні роботи в Харкові деякі трамваї та автобуси змінять маршрут

Рух транспорту на бул. Гончарівському, на ділянці від Нетіченської набережної до вул. Конторської, буде заборонений з 8:00 11 травня до 21:00 12 травня.


Через аварійні роботи в Харкові деякі трамваї та автобуси змінять маршрут
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Як зазначили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проведенням аварійних робіт на розподільчому газопроводі. Об’їхати закриту ділянку можна буде прилеглими вулицями: Полтавський Шлях, Університетською, Конторською, бул. Гончарівським та ін. 
 
У зв’язку з цим, на бул. Гончарівському також буде припинений рух трамваїв та автобусів.
 
На час проведення ремонтних робіт вони курсуватимуть так: 
 
трамвай №7:  розворотне коло «Новоселівка» – вул. Миколи Бажана – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – пл. Павлівська – пл. Сергіївська – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Південний вокзал»; 
 
автобус №58е: вул. Золочівська – вул. Путивельська – пров. Афанасівський – вул. Барикадна – вул. Холодногірська – вул. Полтавський Шлях – пл. Сергіївська – пл. Павлівська – вул. Університетська – Нетіченська набережна – вул. Мар’їнська – вул. Москалівська (сел. Новоселівка);
 
автобус №258е: вул. Золочівська – вул. Путивельська – пров. Афанасівський – вул. Барикадна – вул. Холодногірська – вул. Полтавський Шлях – пл. Сергіївська – пл. Павлівська – вул. Університетська – Нетіченська набережна – вул. Мар’їнська – вул. Москалівська – вул. Академіка Богомольця, 27.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові ремонтують мережі без відключення водопостачання.
 
Тэги:  транспорт, харків
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