10.05.2024 17:47

Виставка акварелей про місто під час війни проходить у Харкові (фото)

У галереї Єврейского культурного Центру Beit Wohl проходить виставка акварелей харківського художника Олександра Баєвера.





Олександр Баєвер народився в 1967 в місті Ізюм Харківської області. Закінчив Харківську дитячу художню школу імені Рєпіна в 1983 році, повідомляє Олександр Баєвер народився в 1967 в місті Ізюм Харківської області. Закінчив Харківську дитячу художню школу імені Рєпіна в 1983 році, повідомляє РЕДПОСТ

В 1991 закінчив архітектурний факультет Харківського інженерно будівельного інституту. Має кілька сотень об'єктів, що

реалізовані в галузі архітектури, інтер'єрного, промислового, ландшафтного та графічного дизайну.

Член Спілки дизайнерів України з 2005 року. Учасник багатьох архітектурних та дизайнерських виставок та конкурсів. Учасник спільних та персональних виставок живопису.

Під час війни створив 6 виставок своїх акварелей з видами Харкова, (у Харкові, Києві та Дюссельдорфі), альбоми та календарі, кошти від реалізації яких спрямовані на допомогу ЗСУ.

Організаторами виставки являются ОЄКЦ "Бейт Дан" и БО "ХЕБФ Хесед - Шааре Тиква".



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