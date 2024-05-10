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10.05.2024  17:47   

Виставка акварелей про місто під час війни проходить у Харкові (фото)

У галереї Єврейского культурного Центру Beit Wohl проходить виставка акварелей харківського художника Олександра Баєвера.

Харків, виставка

Олександр Баєвер народився в 1967 в місті Ізюм Харківської області. Закінчив Харківську дитячу художню школу імені Рєпіна в 1983 році, повідомляє РЕДПОСТ.
 
В 1991 закінчив архітектурний факультет Харківського інженерно будівельного інституту. Має кілька сотень об'єктів, що
реалізовані в галузі архітектури, інтер'єрного, промислового, ландшафтного та графічного дизайну.
 
Член Спілки дизайнерів України з 2005 року. Учасник багатьох архітектурних та дизайнерських виставок та конкурсів. Учасник спільних та персональних виставок живопису.
 
Під час війни створив 6 виставок своїх акварелей з видами Харкова, (у Харкові, Києві та Дюссельдорфі), альбоми та календарі, кошти від реалізації яких спрямовані на допомогу ЗСУ.
 
Організаторами виставки являются ОЄКЦ "Бейт Дан" и БО "ХЕБФ Хесед - Шааре Тиква".


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Тэги:  харків, виставка
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