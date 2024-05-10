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10.05.2024  15:00   Рита Парфенова

У Харкові ремонтують мережі без відключення водопостачання

У Новобаварському районі оперативно відновлюють водопостачання.

харківводоканал
 
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на КП «Харківводоканавал», бригади аварійно-відновлювальних робіт продовжують своєчасно виконувати усі заходи, пов'язані з безперервним забезпеченням водопостачанням мешканців Харкова.
 
На минулих вихідних ремонтники, під керівництвом бригадира Олексія Гармаша, успішно виправили аварійні ситуації у селищі Скуридіна дача (з пошкодженням трубопроводу діаметром 300 мм) та на вулиці Сухаревській (з пошкодженням трубопроводу діаметром 200 мм).
 
"Після детального аналізу пошкоджень магістралей ми вирішили працювати без відключення водопостачання, щоб не створювати дискомфорт мешканцям. Грамотно організувавши процес відновлення, ми вчасно впоралися з завданням і тепер розпочали благоустрій відремонтованих територій", - зазначив начальник районної служби Євген Сальков.
 
За його словами, працівники служби звертають особливу увагу на справну роботу всіх об'єктів водопровідної інфраструктури, зокрема, на пожежні гідранти. З початку року в районі було замінено та відремонтовано 80 засобів пожежогасіння.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Комунальне підприємство «Харківводоканал» переконливо нагадує мешканцям міста про актуальну потребу завжди мати достатній запас води для першочергових потреб.

 

Тэги:  вода, харків
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