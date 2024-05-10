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10.05.2024  16:40   Віталій Хінєвіч

У Харкові немає панічних настроїв – Ігор Терехов

Незважаючи на постійні обстріли Харкова країною-агресором, у місті немає панічних настроїв.

 
Про це сьогодні, 10 травня, в ефірі національного телемарафону заявив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
 
Він зазначив, що місто майже щодня зазнає ворожих атак. Зокрема, сьогодні вночі ракета вибухнула у приватному секторі, внаслідок чого було пошкоджено 26 будинків.
 
«Два будинки мають серйозні руйнування, один - повністю знесений. Постраждали двоє людей. Проте панічного настрою в місті немає і не буде. Усі працюють, зайняті своїми справами. Так, ми чудово розуміємо, що відбувається на фронті, розуміємо, що йде війна. Але треба, щоб ми були сконцентровані. Жодної паніки бути не може», - наголосив Ігор Терехов.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що місто Харків отримує підтримку від міжнародних банків, фінансових установ і інвесторів під час воєнного конфлікту.
 
Тэги:  харків, ігор терехов
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