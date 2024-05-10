У Харкові енергетики проводять відновлювальні роботи після обстрілів

Фахівці Центрального району електричних мереж АТ "Харківобленерго" відновлюють електропостачання для 80-ти споживачів Київського району, які були знеструмлені внаслідок ракетного обстрілу Харкова сьогодні вночі, передає РЕДПОСТ .
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День обіцяє тішити звичайними життєвими радощами. Стережіться солодкого і уникайте серйозних планів. Кохання та романтика на піку.
Вночі небо вкрите хмарами, але вже вранці вони зникнуть та протягом усього дня у Харкові буде стояти ясна погода. Без опадів.
Щорічно 10 травня у світі проводять День руху для здоров’я.
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