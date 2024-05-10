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10.05.2024  16:15   Віталій Хінєвіч

У Харкові енергетики проводять відновлювальні роботи після обстрілів

Фахівці Центрального району електричних мереж АТ "Харківобленерго" відновлюють електропостачання для 80-ти споживачів Київського району, які були знеструмлені внаслідок ракетного обстрілу Харкова сьогодні вночі, передає РЕДПОСТ .

 
Як розповів начальник Центрального РЕМ Сергій Гасюк, була пошкоджена повітряна лінія 0,4 кВ, а також мережеве обладнання на території приватного сектора.
 
"Постраждали дроти, залізобетонна опора, кабельна лінія. Наші фахівці працюють зранку та планують заживити всі знеструмлені домоволодіння, окрім зруйнованих, до 16.00", - повідомив він.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що про руйнування внаслідок ракетного удару по Харкову повідомив Ігор Терехов.
 
Тэги:  жкг, харків
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