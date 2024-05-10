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10.05.2024  13:54   Рита Парфенова

Харківського фармацевта, який збирав розвіддані для рф, чекає суд

У Харкові судитимуть чоловіка, який збирав розвіддані для ворожих повітряних ударів по Харкову та області.

зрада
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

 

За даними слідства, у березні минулого року харків’янин, який працює в одній з місцевих фармацевтичних компаній, через месенджер "Телеграм" спілкувався з громадянином РФ. Від російського куратора чоловік отримав завдання — збирати інформацію про дислокацію та рух особового складу і військової техніки ЗСУ у Харкові та області для подальшого нанесення прицільних ракетних та дронових ударів ворогом.

Харків’янин фотографував та відзнімав на відео об'єкти критичної інфраструктури та оборонно-промислових комплексів, а також військові об'єкти міста та області, після чого відправляв "наставнику" з РФ. Для зв'язку з росіянином він використовував сім-карти російських мобільних операторів.

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За завданням куратора акцент було зроблено саме на Харкові та його передмісті. Чоловік заздалегідь розробляв свій маршрут по регіону і пересувався на службових автомобілях, щоб не викликати підозри.
 
Правоохоронці затримали харків’янина в порядку ст. 208 КПК України під час чергової фіксації інформації для ворога. За клопотанням сторони обвинувачення чоловіку було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
 
Харківська обласна прокуратура підтвердила та направила до суду обвинувальний акт проти 28-річного чоловіка за фактом державної зради в умовах воєнного стану.
 
Харків’янина судитимуть у Ленінському районному суді м. Харкова. За державну зраду йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що затримано рецидівіста, який докладав ворогу про захист Харкова з півночі.

 

Тэги:  зрада, колаборант, харків
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