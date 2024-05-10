Харківського фармацевта, який збирав розвіддані для рф, чекає суд

У Харкові судитимуть чоловіка, який збирав розвіддані для ворожих повітряних ударів по Харкову та області.
За даними слідства, у березні минулого року харків’янин, який працює в одній з місцевих фармацевтичних компаній, через месенджер "Телеграм" спілкувався з громадянином РФ. Від російського куратора чоловік отримав завдання — збирати інформацію про дислокацію та рух особового складу і військової техніки ЗСУ у Харкові та області для подальшого нанесення прицільних ракетних та дронових ударів ворогом.
Харків’янин фотографував та відзнімав на відео об'єкти критичної інфраструктури та оборонно-промислових комплексів, а також військові об'єкти міста та області, після чого відправляв "наставнику" з РФ. Для зв'язку з росіянином він використовував сім-карти російських мобільних операторів.
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