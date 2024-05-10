Окупанти намагалися прорвати оборону на Харківщині, – Міноборони

Росіяни спробували прорвати лінію оборони на півночі Харківщини
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство оборони України.
Повідомляється, що вночі проти 10 травня на Вовчанському напрямку російські окупанти посилили вогневий тиск на передній край нашої оборони за підтримки артилерії.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав , що ворог збільшив інтенсивність обстрілів на північ від Харкова.
Комментариев: 0
День обіцяє тішити звичайними життєвими радощами. Стережіться солодкого і уникайте серйозних планів. Кохання та романтика на піку.
Вночі небо вкрите хмарами, але вже вранці вони зникнуть та протягом усього дня у Харкові буде стояти ясна погода. Без опадів.
Щорічно 10 травня у світі проводять День руху для здоров’я.
влажность:
давление:
ветер: