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10.05.2024  13:25   Рита Парфенова

Окупанти намагалися прорвати оборону на Харківщині, – Міноборони

Росіяни спробували прорвати лінію оборони на півночі Харківщини

війна

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство оборони України.

Повідомляється, що вночі проти 10 травня на Вовчанському напрямку російські окупанти посилили вогневий тиск на передній край нашої оборони за підтримки артилерії.

Приблизно о 5 ранку відбулася спроба прориву противником нашої лінії оборони під прикриттям бронетехніки.
 
Станом на зараз ці атаки відбито, тривають бої різної інтенсивності.
 
Для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи. Збройні Сили України продовжують стримувати наступ ворога.

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Раніше РЕДПОСТ писав , що ворог збільшив інтенсивність обстрілів на північ від Харкова.

Тэги:  армія, харків
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