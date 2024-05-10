Ворог збільшив інтенсивність обстрілів на північ від Харкова

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА, протягом всієї ночі звучали постріли з кулеметів, ракетно-стрілецьких комплексів та артилерії. Неспроможні спроби диверсійно-розвідувальних груп прорвати оборонні лінії були безрезультатними.

Збройні сили України стійко утримують свої позиції, не відступаючи назад ні на метр. Масове скоплення противника не становить прямої загрози для Харкова, його сили достатні лише для провокацій на північному фронті.

Усі структури влади діють ефективно, знаходячись на місцях та виконуючи свої обов'язки.

Мирне населення прикордонних територій закликають перебувати в укриттях, оскільки для ворога немає різниці, чи завдавати удари військовим об'єктам чи беззбройним цивільним мешканцям.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 10 травня 2024 року.