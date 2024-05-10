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10.05.2024  12:50   Рита Парфенова

Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

За останню добу оператори спецлінії поліції "102" Харківщини отримали 1015 повідомлень, які були оперативно опрацьовані.

поліція

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, більшість звернень стосувалися порушень законів та правил воєнного часу, крадіжок, шахрайства, та незаконного обігу наркотичних речовин.

Особовий склад ГУНП в Харківській області перевіряє громадян за підозрою у співпраці з диверсійно-розвідувальними групами та проведенні пропагандистської діяльності.

На блокпостах Харківської області правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 3340 транспортних засобів, щоб запобігти потраплянню нелегальної зброї та наркотичних речовин до населених пунктів.

Під час обшуку території поліцейські затримали 3 осіб за незаконний обіг наркотичних речовин та вилучили заборонені речовини у порушників.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 9 травня правоохоронці вилучили два автомати Калашникова АК-74, автомат Калашникова АК-12, гранатомет, підствольний гранатомет, 10 різних гранат, стільки ж запалів до них, 3 500 набоїв калібру 7,62 мм та 5,45 мм, 11 сигнальних ракетниць, 21 димову шашку та 2 газові гранати.

 

Тэги:  поліція, харків
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