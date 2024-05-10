Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, більшість звернень стосувалися порушень законів та правил воєнного часу, крадіжок, шахрайства, та незаконного обігу наркотичних речовин.
Особовий склад ГУНП в Харківській області перевіряє громадян за підозрою у співпраці з диверсійно-розвідувальними групами та проведенні пропагандистської діяльності.
На блокпостах Харківської області правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 3340 транспортних засобів, щоб запобігти потраплянню нелегальної зброї та наркотичних речовин до населених пунктів.
Під час обшуку території поліцейські затримали 3 осіб за незаконний обіг наркотичних речовин та вилучили заборонені речовини у порушників.
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писав, що 9 травня правоохоронці вилучили два автомати Калашникова АК-74, автомат Калашникова АК-12, гранатомет, підствольний гранатомет, 10 різних гранат, стільки ж запалів до них, 3 500 набоїв калібру 7,62 мм та 5,45 мм, 11 сигнальних ракетниць, 21 димову шашку та 2 газові гранати.