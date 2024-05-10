Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, більшість звернень стосувалися порушень законів та правил воєнного часу, крадіжок, шахрайства, та незаконного обігу наркотичних речовин.

Особовий склад ГУНП в Харківській області перевіряє громадян за підозрою у співпраці з диверсійно-розвідувальними групами та проведенні пропагандистської діяльності.

На блокпостах Харківської області правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 3340 транспортних засобів, щоб запобігти потраплянню нелегальної зброї та наркотичних речовин до населених пунктів.

Під час обшуку території поліцейські затримали 3 осіб за незаконний обіг наркотичних речовин та вилучили заборонені речовини у порушників.

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