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10.05.2024  11:14   Рита Парфенова

У харківській лікарні невідкладної допомоги – новий директор

Євгеній Благовещенський призначений директором КНП «Міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О. І. Мещанінова»

Євгеній Благовещенський, директор міського пологового будинку № 1. Анна Томаш, МОМ 2024
Євгеній Благовещенський, Фото Анна Томаш, МОМ 2024

Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Ігорь Терехов, повідомляє РЕДПОСТ.

Відтепер Благовещенський переймає керівництво в цій установі після свого попереднього досвіду на посаді директора КНП «Міський пологовий будинок №1», яку він займав з січня 2022 року.

Освіту в області медицини він здобув у Харківському національному медичному університеті, закінчивши у 1994 році, а також отримав освіту у Національній академії державного управління при Президентові України в 2020 році за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». Поміж його досягнень також науковий ступінь кандидата медичних наук та звання доцента.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 30 квітня 2024 року, на позачерговій сесії міської ради міста Харкова ухвалили рішення про реорганізацію міського пологового будинку №1 шляхом приєднання до Міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О. І. Мещанінова.

 

Тэги:  лікарня, харків
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